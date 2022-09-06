Владельцам построенных олимпийских объектов в Сочи проведут реструктуризацию кредитов

Владельцы олимпийских объектов смогут и дальше развивать инфраструктуру Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЭБ.РФ начали подписывать соглашения о реструктуризации кредитов с владельцами объектов в Сочи. Договоры оформляют только с теми организациями, которые строили олимпийские объекты. Об этом сообщил РБК.

Стоит отметить, что «Роза Хутор» уже подписала договор. Однако «Красная поляна» еще думает над предложением. Как удалось узнать «КП-Кубань», договор позволит инвесторам реинвестировать большое количество высвободившихся денег. Благодаря этому владельцы олимпийских объектов смогут и дальше развивать инфраструктуру Сочи.

- Мы подготовили серьезное соглашение, будем продавать 100% долю в этом курорте с отсрочкой платежа при условии, что инвесторы возьмут на себя значительные обязательства по строительству не только отелей, но и инфраструктуры, - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.