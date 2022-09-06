Кубанские IT-разработчики смогут воспользоваться новой программой поддержки по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские IT-разработчики смогут воспользоваться новой программой поддержки по нацпроекту «Цифровая экономика РФ». Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации. Российский фонд развития информационных технологий завершил прием заявок для участия.

Всего с апреля РФРИТ принял более 160 заявок от отечественных IT-компаний – в три раза больше цифр предыдущего отбора. Рассмотреть все заявления, поступившие до 1 сентября, планируют в установленный срок.

- Кубанские IT-разработчики имеют шанс попасть в программу с новыми продуктами, поскольку список программного обеспечения постоянно расширяется. Предприниматели, желающие оцифровать свой бизнес, могут следить за перечнем софта на портале Фонда и выбирать подходящие решения для оптимизации своей деятельности, – отметил руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.

Новые IT-решения по итогам отбора разместят на платформе осенью. Начало нового отбора озвучат дополнительно.

Напомним, 50% скидка на российский софт доступна субъектам малого и среднего бизнеса. Разницу в стоимости разработчикам субсидирует государство.