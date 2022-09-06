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Общество6 сентября 2022 12:40

В Адыгее больше недели ищут загадочно пропавшего 38-летнего мужчину

О местонахождении Андрея Молчанова ничего не известно с 28 августа
Валерия ГОДОВНИКОВА
Разыскивается Андрей Молчанов. Фото: https://t.me/lizaalert01

Разыскивается Андрей Молчанов. Фото: https://t.me/lizaalert01

В Адыгее больше недели идут поиски Андрея Молчанова. В последний раз 38-летний мужчина выходил на связь с родственниками еще 28 августа. После чего его телефон перестал отвечать на звонки, и близкие объявили в розыск.

- Из особых примет можно отметить рост мужчины – 185 см. Волосы темно-русого цвета, глаза серые, - рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». - Нуждается в медицинской помощи.

В день своего исчезновения мужчина был одет в темно-зеленую куртку, темные спортивные брюки, черные шлепанцы и кепку того же цвета. Если вы знаете, где может находиться Андрей Молчанов, сообщите по номерам: 8 800 700 54 52, звонок будет бесплатным.