На Кубани перекроют два железнодорожных переезда для ремонта с 22 по 24 сентября

Ремонт запланирован с 22 по 24 сентября Фото из архива КП

На Кубани перекроют два железнодорожных переезда. Ремонт с 22 по 24 сентября проведут в Усть-Лабинске и поселке Двубратском. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Во время работ – с 22 по 24 сентября – водители не смогут проехать через железнодорожные переезды в Усть-Лабинске по улице Вольной и поселке Двубратском. Движение будет закрыто с 5:00 до 17:00.

- Просим водителей принять во внимание информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами, - отметили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.