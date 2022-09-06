В Краснодаре троллейбусы №7, 12 и 20 временно изменят график работы

Изменения связаны с ремонтом по улице Ставропольской Фото: Павел КЛОКОВ

В Краснодаре троллейбусы №7,12 и 20 временно изменит график работы. Транспорт будет работать по другому расписанию с 7 по 3 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Изменения связаны с продолжением ремонта проезжей части улицы Ставропольской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Так, троллейбус №7 в будни будет отправляться от железнодорожного вокзала «Краснодар – I» в 21:50, а от аэропорта – в 22:15. В выходные транспорт поедет от ж/д вокзала в 21:29, а от воздушной гавани – в 22:10.

После 21:50 от вокзала троллейбусы №7 отправятся в депо № 2 по улице Ставропольской. После 22:35 транспорт поедет от ж/д вокзала в депо по улицам Октябрьской, Северной и Селезнева.

Последние троллейбусы №12 в рабочие дни поедут от стадиона «Кубань» в 21:45, а от улицы им. Д. Благоева – в 22:00. В выходные транспорт будет отправляться от стадиона в 21:47, а от улицы им. Д. Благоева – в 22:28.

Троллейбусы после 22:35 поедут в депо № 2 по улицам Октябрьской, Северной и Селезнева.