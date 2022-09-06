Борис Юнанов обсудил с жителями Бытхи волнующие их вопросы

Фото предоставлено кандидатом Юнановым Б.Г.

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва Борис Юнанов встретился с жителями Бытхи. Во время диалога жители поделились с кандидатом проблемными вопросами и предложениями по развитию микрорайона.

В настоящее время в микрорайоне проживает более 16 тысяч сочинцев, а с каждым годом его население растёт, что требует большого внимания к развитию территории во всех сферах. За последние несколько лет в микрорайоне построили новые детские и спортивные площадки, скверы, благоустроили дворовые территории, однако острые вопросы, которые волнуют жителей, ещё остались и их необходимо решать.

Фото предоставлено кандидатом Юнановым Б.Г.

Жители поделились, что существует проблема загруженности образовательных организаций, нехватки мест для детей в школах и детских садах. Это, действительно, важная тема, которую необходимо решать комплексно. Кандидат отметил, что согласно новому Генплану, который планируется принять в следующем году, предполагается возведение на Бытхе трёх детских садов, школы, центров допобразования и новой поликлиники.

После официального завершения встречи некоторые жители подошли к Борису Юнанову, чтобы задать волнующие их вопросы уже лично. Как отмечает сам кандидат, именно обращения сочинцев являются основой его программы развития округа.

Изготовитель: Зарегистрированный кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 44 Юнанов Борис Геннадьевич. Адрес: Краснодарский край, город Краснодар. Оплачено из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №44 Юнанова Бориса Геннадьевича. Тираж: 1 экз., дата изготовления 05.09.2022 г.