Глава региона вручил награды 34 добровольцам Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани семьям 12 погибших во время спецоперации на Украине добровольцев вручили награды. Медали родственникам передал губернатор Вениамин Кондратьев.

Указом президента РФ 12 добровольцев – участников специальной военной операции – посмертно награждены медалями «За отвагу» и Орденами Мужества.

- Передавая награды родственникам погибших, было очень непросто подобрать слова. Семьи потеряли своих отцов, детей, мужей, а наша страна - настоящих героев, защитников, мужчин. Мы скорбим о каждом павшем воине, разделяем боль близких и родных. Наш долг - увековечить память о погибших, поддержать их семьи, - написал глава региона в своем telegram-канале.

Глава региона вручил государственные награды 34 добровольцам, также проявившим героизм и мужество при выполнении воинского долга.

- Кубань гордится подвигами своих сыновей. Уверен, что с таким мощным характером и силой духа они еще многое смогут сделают. Спасибо каждому из них за мужество и подвиг перед отечеством, - отметил губернатор.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Валерию Заволянскому из Адыгеи дали звание Героя России за участие в спецоперации на Украине. Глава республики Мурат Кумпилов выразил соболезнования семье военнослужащего.