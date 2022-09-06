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Общество6 сентября 2022 15:00

В Краснодаре почти сутки разыскивают без вести пропавшего 38-летнего мужчину

Доминик Свинцицкий ушел из дома и не вернулся
Светлана ОВДЕЙ
Доминик Свинцицкий ушел из дома 5 сентября Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Доминик Свинцицкий ушел из дома 5 сентября Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Краснодаре почти сутки разыскивают без вести пропавшего 38-летнего мужчину. Доминик Свинцицкий ушел из дома 5 сентября и не вернулся, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Краснодарского края.

Известно, что мужчина ростом 185 сантиметров и плотного сложения имеет темно-русые волосы и голубые глаза. Во что Доминик был одет во время ухода из дома, не уточняется.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения пропавшего, просят сообщить по номеру 8 (929) 829 4558 или на горячую линию отряда - 8 (800) 700 5452.