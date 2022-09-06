21 добровольца получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани вручил награды героям специальной военной операции. 34 жителя Краснодарского края получили ордена и медали за выполнение боевых задач в Луганской и Донецкой народных республиках.

- Сегодня мы чествуем настоящих героев. Вы проявили смелость, решительность и героизм, выполняя воинский долг. Ваша внутренняя сила и стойкость вызывают восхищение. Они являются примером для будущих поколений. Спасибо каждому из вас за мужество и подвиг перед Отечеством, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что более 2 тысяч кубанцев участвовали в военной операции. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили 21 казакам и добровольцам.

На данный момент в Донбассе еще сражаются свыше 1500 казаков Кубанского казачьего войска в составе казачьих добровольческих отрядов и воинских частей Министерства обороны.