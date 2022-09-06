Прокуратура Карасунского административного округа организовала проверку. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Прокуратура Краснодара начала проверку после падения школьника из окна гимназии. Трагедия произошла после того, как 14-летний мальчик посетил кабинет директора.

- Установлено, что ученик 9-го класса гимназии 40 Краснодара давал объяснение по поводу курения на территории образовательного учреждения. После этого он выпал из окна четвертого этажа. Школьник с многочисленными травмами доставлен в больницу. Ему проводится операция, - сообщили в пресс-службе прокуратура Краснодарского края.

Уточняется, что мальчик характеризуется посредственно. Также он воспитывается в неполной многодетной семье.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка организации учебного процесса в школе. Кроме того, действиям педагогического состава и работы психолога.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что мэрия Краснодара объяснила падение ученика из окна гимназии №40.