Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 17:09

Прокуратура Краснодара начала проверку после падения школьника из окна гимназии

Мальчик давал объяснение директору по поводу курения
Мария ЧАЛАЯ
Прокуратура Карасунского административного округа организовала проверку.

Прокуратура Карасунского административного округа организовала проверку.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Прокуратура Краснодара начала проверку после падения школьника из окна гимназии. Трагедия произошла после того, как 14-летний мальчик посетил кабинет директора.

- Установлено, что ученик 9-го класса гимназии 40 Краснодара давал объяснение по поводу курения на территории образовательного учреждения. После этого он выпал из окна четвертого этажа. Школьник с многочисленными травмами доставлен в больницу. Ему проводится операция, - сообщили в пресс-службе прокуратура Краснодарского края.

Уточняется, что мальчик характеризуется посредственно. Также он воспитывается в неполной многодетной семье.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка организации учебного процесса в школе. Кроме того, действиям педагогического состава и работы психолога.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что мэрия Краснодара объяснила падение ученика из окна гимназии №40.