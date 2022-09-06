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Общество6 сентября 2022 17:54

В парке «Краснодар» установили электронные терминалы

Они появились перед входом в новую локацию
Мария ЧАЛАЯ
Электронные терминалы появились у входа в Японский сад. Фото t.me/prostoevgeny

Электронные терминалы появились у входа в Японский сад. Фото t.me/prostoevgeny

В парке «Краснодар» установили электронные терминалы. Они появились перед входом в Японский сад. На данный момент не известно, для чего конкретно они предназначены. Для оплаты входа или для навигации.

- В инфоматах есть блок для приема бесконтактных карт. Такой же есть у входа в спортивный парк. Пока преждевременно говорить о платном входе. Скорее всего, будет карта с информацией о локации и бронирование, - сообщил фотограф Евгений Таранжин.

При этом многие жители Краснодара готовы заплатить не только за билет в Японский сад. Они предлагают сделать весь парк платным. По мнению людей, это отпугнет нечистоплотных посетителей.