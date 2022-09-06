Полиция Анапы показала хорошие результаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Ростуризма высоко оценила работу Анапской полиции. Во время курортного сезона на территориях в несколько раз уменьшилось количество преступлений.

- У нас есть хорошая практика в Анапе. Они не увеличивали внутренний штат, а немного по-другому отмаркировали сотрудников. Это привело к улучшению показателей, - сообщила Зарина Догузова.

Также глава Ростуризма уточнила, что туризм для нашей страны очень важен.

Обсуждение проходило на проходящем заседании президиума Госсовета, под председательством президента России Владимира Владимировича Путина.