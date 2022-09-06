Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Карта Кубани6 сентября 2022 19:46

Глава Ростуризма высоко оценила работу Анапской полиции

На территориях в несколько раз уменьшилось количество преступлений
Мария ЧАЛАЯ
Полиция Анапы показала хорошие результаты.

Полиция Анапы показала хорошие результаты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Ростуризма высоко оценила работу Анапской полиции. Во время курортного сезона на территориях в несколько раз уменьшилось количество преступлений.

- У нас есть хорошая практика в Анапе. Они не увеличивали внутренний штат, а немного по-другому отмаркировали сотрудников. Это привело к улучшению показателей, - сообщила Зарина Догузова.

Также глава Ростуризма уточнила, что туризм для нашей страны очень важен.

Обсуждение проходило на проходящем заседании президиума Госсовета, под председательством президента России Владимира Владимировича Путина.