Круглогодичные курорты появятся на Кубани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани работают над созданием круглогодичных курортов. Все они будут иметь современную и комфортную инфраструктуру. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

- Мы делаем все, чтобы наши основные курорты принимали гостей весь год. При этом развиваем потенциал и на других территориях. На побережье и в предгорье работы идут по всем направлениям. Это пешеходные маршруты, винный, экологический и агротуризм, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что круглогодичный отдых обеспечивает занятость в отрасли. Это значит, что экономика края стабилизируется.

Сейчас в Краснодарском крае продолжается бархатный сезон. На сегодняшний день отели Черноморского побережья заполнены на 85,6%. Азовское побережье занято на 84,6%. Степные зоны и предгорья – на 50,9%. В сентябре-октябре на Кубани будут работать более десяти тысяч средств размещения на 560 тысяч мест.