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Общество6 сентября 2022 20:17

Между Архызом и Сочи в будущем может появиться единая дорога

Об этом стало известно на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма
Мария ЧАЛАЯ
Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента РФ.

Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента РФ.

Между Архызом и Сочи в будущем может появиться единая дорога. Владимир Путин оценил возможность строительства. Об этом стало известно на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма.

- В «Лаго-Наки» нет еще ничего. В «Архызе» есть, но это вопрос, требующий согласования с министерством внутренних дел и федеральной службы безопасности, - сообщил президент России Владимир Путин.

Уточняется, что идею соединить Архыз, Красную Поляну и Лаго-Наки единой автодорогой поддержал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, это поможет создать огромную зону катания. Она будет больше, чем крупнейшие мировые курорты.