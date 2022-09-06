Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента РФ.

Между Архызом и Сочи в будущем может появиться единая дорога. Владимир Путин оценил возможность строительства. Об этом стало известно на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма.

- В «Лаго-Наки» нет еще ничего. В «Архызе» есть, но это вопрос, требующий согласования с министерством внутренних дел и федеральной службы безопасности, - сообщил президент России Владимир Путин.

Уточняется, что идею соединить Архыз, Красную Поляну и Лаго-Наки единой автодорогой поддержал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, это поможет создать огромную зону катания. Она будет больше, чем крупнейшие мировые курорты.