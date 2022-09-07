В музее имени Е.Д. Фелицына 13 сентября стартует масштабный проект. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре 13 сентября откроется выставка «Слава Кубани – гордость России». Ее презентуют в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е.Д. Фелицына.

- Коллекция посвящена 85-летнему юбилею региона. Она включает более 300 экспонатов. Многие из них выставляются впервые. Экспозиция расскажет о развитии общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что экспонаты предоставили более ста кубанских предприятий и организаций.

Выставка будет работать до 31 октября 2022 года. Ее можно посетить, используя Пушкинскую карту.