Александр Руппель. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани реализуют крупные инвестпроекты на сумму 2,5 трлн рублей. На сегодняшний день край занимает 7-е место в стране по общему объему инвестиций. Также регион стабильно держит лидерство в ЮФО по этому показателю.

- За первый квартал года в экономику Краснодарского края привлекли 96 млрд рублей. Это значение является самым высоким начиная с 2014 года. За первое полугодие сумма составила уже 227 млрд рублей. Это порядка 2,3% всех инвестиций в России, - сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Уточняется, что основной объем инвестиций ожидается в 4 квартале.

На данный момент в крае реализуют 450 крупных инвестиционных проектов. Их стоимость составляет свыше 100 миллионов рублей, а общая сумма – более 2,5 трлн рублей. Это абсолютный рекорд в истории Краснодарского края.

Кроме того, по итогам 2022 года Кубань планирует привлечь в экономику не менее 543 млрд рублей.