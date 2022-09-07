В Адыгее определили победителей конкурса «Лучший дом. Лучший двор»

Первые места заняли проекты жителей Майкопа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Первые места заняли проекты жителей Майкопа.

- В регионах нашей страны есть немало примеров того, как собственники совместно с управляющими компаниями сделали свои МКД «домами образцового содержания», - рассказали в Минстрое Адыгеи. - Найти самых талантливых из них и показать всем лучшие примеры реализации проектов по совершенствованию процесса управления многоквартирными домами — задача, которую поставили перед собой организаторы конкурса и его партнеры.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», победителей наградили дипломами и денежными премиями. В ближайшее время определят лучших из лучших на Федеральном этапе конкурса. Награждение состоится в Москве 11 сентября.