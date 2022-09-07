На Кубани 7 сентября воздух прогреется до 26 градусов

Погода на Кубани 7 сентября

В Краснодарском крае спала 30-градусная жара, в регионе похолодало сразу на несколько градусов. По прогнозам, 7 сентября на Кубани воздух прогреется до 26 градусов, а вот в Краснодаре столбики на термометрах не поднимутся выше 23.

- Ночью и утром в юго-восточных предгорных районах местами ожидается слабый дождь. На Черноморском побережье ветер ожидается северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. В Новороссийске ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов, днем 18-23 градуса, на побережье до 26, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Синоптики рассказали, когда жителям Краснодарского края ждать заморозки в сентябре. Похолодание задержится на Кубани до конца недели.