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Общество7 сентября 2022 5:19

Погода в Адыгее 7 сентября 2022: ожидается солнце и небольшой ветер

В Адыгее 7 сентября максимальная температура воздуха +20 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 7 сентября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 7 сентября 2022

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 7 сентября 2022.

В Майкопе 7 сентября погода ожидается малооблачная. Максимальная температура воздуха днем +20°C. Ветер северный, 4 м/с. К вечеру температура опустится до +10°C. Осадков на протяжении дня не предвидится. Ветер северо-восточный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет в основном облачная. В светлое время суток температура воздуха достигнет +17°C. Ветер северный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +6°C. Ветер северный, северо-восточный, 1 м/с.