Что произошло за ночь 7 сентября в Краснодарском крае: Рейсовый автобус попал в страшную аварию в Темрюкском районе Кубани

В Анапе продают дом почти за 500 млн рублей. Фото: etagi.com

В Анапе выставили апартаменты за 500 млн рублей. Владелец утверждает, что они сделаны по чертежам дворца принца Дубая.

Мэрия Краснодара объяснила падение ученика из окна гимназии №40. Школьник госпитализирован с травмами.

Суд на Кубани увеличил тюремный срок брачным аферисткам, которые свели в могилу 10 мужчин. Женщины окружали заботой стариков и переписывали на себя имущество.

На Кубани реализуют крупные инвестпроекты на сумму 2,5 трлн рублей. Край занимает 7-е место в стране по общему объему инвестиций.