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Общество7 сентября 2022 5:31

Что произошло за ночь 7 сентября в Краснодарском крае: Рейсовый автобус попал в страшную аварию в Темрюкском районе Кубани

Что произошло за ночь 7 сентября в Краснодарском крае
Алексей ГУК
В Анапе продают дом почти за 500 млн рублей. Фото: etagi.com

В Анапе продают дом почти за 500 млн рублей. Фото: etagi.com

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