На пляже Сириуса в гальке застрял внедорожник

Заезд на пляж запрещается. Фото: https://t.me/chp_sochi

На пляже «Крылья Балтики» в Сириусе туристы заметили утром новый объект достопримечательности. Утром 6 сентября в соцсетях появилось видео с внедорожником и спящими в нем людьми на берегу моря. Автор ролика рассказала, что пьяные мужчины минувшей ночью прямо на джипе заехали на пляж, сломали забор и ходили голыми.

В гальке застрял внедорожник Jeep. По словам очевидцев, туристы из Красноярского края куролесили всю ночь. Но потом мужчинам пришла в голову навязчивая идея. Они вообразили, что их машина - корабль.

- Мы думаем, что, если бы машина не застряла в гальке, то, скорее всего, они продолжили бы свое путешествие в море, - рассказывают очевидцы.

После того как мужчины поняли, что машина больше не едет, они решили просто прогуляться по набережной. А потом уснули на заднем сидении внедорожника.

Стоит отметить, что въезд транспорта на морской пляж запрещен. Штраф составляет 5 тысяч рублей.