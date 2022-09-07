Нацпарк Сочи посетил миллион туристов с начала курортного сезона

Миллионным гостем стала туристка из Волгограда. Фото: https://t.me/npsochi_official

В национальном парке Сочи встретили миллионного туриста с начала курортного сезона на объекте «33 водопада». Стоит отметить, что достопримечательность была закрыта после потопа на курорте. Однако накануне работники полностью восстановили и обновили настилы с мостами.

– Мы рады сегодня встретить миллионного туриста Сочинского национального парка, - сообщила замдиректора по экологическому просвещению и туризму нацпарка Евгения Говядова.

Церемония определения миллионного гостя прошла при помощи лотереи. Небольшой конкурс провели среди туристов. В результате миллионным посетителем оказалась Анастасия Кучекова из Волгограда.

Стоит отметить, что сочинский нацпарк планирует принять более 2 миллионов гостей до конца 2022 года.