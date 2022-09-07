Более 2,5 тысячи семей Кубани воспользовались «Сельской ипотекой»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Федеральная программа «Семейная ипотека» действует на Кубани с 2020 года. Ею смогли воспользоваться более 2,5 тысячи семей. Они получили кредиты по льготной ставке до 3% годовых на сумму 5,24 млрд рублей. Эти средства вложили в строительство домов и улучшение жилищных условий на сельских территориях.

- Это ощутимая помощь для молодых семей, которая позволяет им жить и работать на селе. В наши поселки стали переезжать новые люди и возвращаться те, кто когда-то переезжал в город. Такая мера поддержки способствует наращиванию темпов социального развития сельской местности, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Напомним, жители Краснодарского края могут взять кредит до 3 млн рублей на срок до 25 лет. Население города не должно превышать 30 тысяч человек.