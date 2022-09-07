Медведь на проезжей части в Сочи испугал местных жителей

Медведь шокировал жителей Сочи. Фото: Эдуард Абрамов

В Адлерском районе Сочи местные жители вновь заметили медведя. В этот раз косолапый не спеша ходил по проезжей части.

Как сообщают очевидцы, в этот раз косолапый появился рядом с развлекательным центром «Галактика» на горнолыжном курорте Газпром. Когда хищник заметил машину, он застыл на несколько секунд. После медведь бросился к тротуару. Однако что-то смутило косолапого, и он убежал в лес.

- Наверное, решил покататься на горках в аквапарке, но потом не захотел мочить шерсть, - шутят очевидцы.

Ранее сообщалось, что видео медведя рядом с отелем на горнолыжном курорте Сочи делятся очевидцы. Хищник напугал постояльцев.