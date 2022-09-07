В Адыгее осудят двух серийных воров, похитивших технику и транспорт на 100 тысяч рублей

уголовное дело передано в Тахтамукайский районный суд для рассмотрения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее осудят двух серийных воров. Мужчины в возрасте 29 и 30 лет похитили технику и транспорт более чем на 100 тысяч рублей.

- В апреле текущего года в органы внутренних дел обратился 33-летний житель поселка Энем, который сообщил о том, что на него напали двое незнакомых парней, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее. - С применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, они похитили из принадлежащего ему автомобиля аудиоаппаратуру.

Следователи установили, что это не единственное преступление на счету грабителей. С января по апрель 2022 года они совершили пять краж чужого имущества. В ТЦ их интересовала электроника, а в подъездах не пристегнутые велосипеды. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», уголовное дело передано в Тахтамукайский районный суд для рассмотрения.