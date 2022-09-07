Спрос на квартиры в Сочи у жителей Краснодара снизился

Квартиры в Сочи начали меньше интересовать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спрос на покупку квартир в Сочи со стороны жителей Краснодара снизился на 3,23% за прошедший месяц. А с января текущего года интерес к квартирам курорта упал на 55,27% по сравнению с 2021 годом.

- В июле – августе 2022 года наиболее важным фактором при выборе жилья в Сочи у клиентов из Краснодара стал формат квартиры. Доля запросов, где покупатель в первую очередь ориентировался на количество комнат, составила 27,3%, - сообщили риелторы.

К слову, потенциальные покупатели продолжают интересоваться объектами на первичном рынке.