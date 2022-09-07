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Происшествия7 сентября 2022 6:40

В Курганинске водитель BMW сбил школьников на пешеходном переходе

Момент ДТП появился в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Авария на пешеходном переходе

Авария на пешеходном переходе

В Курганинске 6 сентября произошла авария на пересечении улиц Ленина и 12 декабря. Там водитель BMW проигнорировал красный сигнал светофора и на перекрестке влетел в толпу школьников, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Видео момента ДТП появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как один из подростков упал, к нему сбежались люди и стали оказывать помощь. Информации о количестве пострадавших и официальной информации пока нет.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.