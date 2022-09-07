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Общество7 сентября 2022 6:49

Майкоп и Майкопский район лидируют по числу пострадавших от клещей в Адыгее

В республике проводят обработку территорий от паукообразных
Валерия ГОДОВНИКОВА
Региональный Роспотребнадзор продолжает вести мониторинг клещевой активности

Региональный Роспотребнадзор продолжает вести мониторинг клещевой активности

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Майкоп и Майкопский район стали лидерами по числу пострадавших от клещей в Адыгее. Региональный Роспотребнадзор продолжает вести мониторинг клещевой активности.

- По еженедельным данным, укусы зарегистрированы на всех 9 административных территориях республики. Наибольшее число укусов зафиксировано на территориях Майкопа и Майкопского района, что составило 85% от общего количества укусов, - сообщили в Роспотребнадзоре Республики Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на территории республики проведены обработки от клещей. Всего запланировано провести профилактику на 6500 га земли.