В Курганинске водитель BMW сбил на пешеходном переходе 10-летнего мальчика

Полиция проводит проверку

В Курганинске 6 сентября произошла авария на пересечении улиц Ленина и 12 декабря. Водитель BMW проигнорировал красный сигнал светофора и хотел проехать в момент, когда по пешеходному переходу бежала толпа школьников. Иномарка сбила 10-летнего мальчика, остальным удалось отскочить в сторону.

- 22-летний водитель на BMW проехал на запрещенный сигнал светофора и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 10-летний мальчик госпитализирован в районную больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Местные жители в соцсетях сообщили, что у мальчика сломана нога. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.