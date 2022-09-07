ВТБ на Кубани увеличил в два раза объем привлеченных средств юрлиц

По итогам первого полугодия ВТБ в Краснодарском крае удвоил ресурсный портфель предприятий. Объем привлеченных средств превысил 100 млрд рублей.

Рост ключевой ставки Центробанка весной позволили ВТБ предложить своим корпоративным клиентам максимально выгодные условия для размещения депозитов и увеличить пассивы банка на Кубани в два раза, до 102 млрд рублей. Среди предпринимателей наиболее востребованы срочные депозиты с периодом размещения до года. С начала года банк фиксирует по ним двукратный рост - до 65 млрд рублей.

Корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ в регионе вырос на 10% и превысил 90 млрд рублей. Пятая его часть приходится на госпрограммы. Всего за отчетный период банк оказал поддержку в рамках госпрограмм, предоставив финансирование региональным организациям на сумму более 6 млрд рублей, из них 30% приходится на программы Минсельхоза.

В структуре кредитного портфеля около 40% составляют кредиты, предоставленные строительным компаниям. Далее следуют металлургические компании и сельхозпроизводители - в каждом сегменте они занимают долю 20%.

Сергей Кадакин, управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея прокомментировал: «Несмотря на период турбулентности, банк обеспечил стабильную работу субъектов малого и среднего бизнеса. Мы оказывали всестороннюю поддержку клиентам, которым требовалось своевременное завершение проектов на фоне проблем с логистикой и высокой волатильностью на рынке. Это позволило им компенсировать издержки и минимизировать материальные потери. Предприниматели продолжают нам доверять и пользоваться продуктами банка на всех этапах развития: с января по июнь мы привлекли 5,3 тыс. новых компаний. На волне импортозамещения сейчас многие отрасли получили преимущества. Поэтому мы будем и дальше предлагать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы бизнес мог их конвертировать в новые для себя возможности».

За прошедшее полугодие банк внедрил ряд сервисов и новых продуктов для повышения эффективности бизнеса в новых экономических условиях. Среди них: календарь событий ВЭД, позволяющий минимизировать возможность нарушений условий контракта или валютного законодательства, а также прием оплаты через QR-код СБП в приложении ВТБ Бизнес Lite. Также внедрена возможность получения банковских экспресс-гарантий без открытия расчетного счета в банке - компании и ИП могут подать соответствующую заявку на сайте.