Жители Майкопа могут проголосовать за расположение городского скейтпарка

Для реконструкции скейтпарка разработан дизайн-проект. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе продолжается масштабная реконструкция городского парка. Помимо его благоустройства, запланировано обновление скейтпарка.

- Завершаются работы по берегоукреплению реки Белой, модернизации уличного освещения и озеленению территорий парка, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - В районе бассейна планируется установка новой детской площадки, обустройство пешеходных дорожек и малых архитектурных форм.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», важным вопросом также стал скейтпарк. Для его реконструкции разработан дизайн-проект. Жители республиканской столицы на официальном Telegram-канале администрации могут проголосовать за один из двух предложенных вариантов расположения обновленного объекта. А также можно предложить свой.