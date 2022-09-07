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Общество7 сентября 2022 7:31

Мэр Сочи поручил ускорить темпы сноса самостроев

Об этом Алексей Копайгородский сообщил в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Здания будут сносить. Фото: администрация Сочи

Здания будут сносить. Фото: администрация Сочи

В Сочи на сегодняшний день в работе находится 137 исполнительных производств на демонтаж. Мэр города Алексей Копайгородский поручил ускорить темпы сноса самостроев.

- В целом в вопросе борьбы с самостроями у нас налажено системное взаимодействие с надзорными и правоохранительными органами. Изучаем все обращения жителей и ТОСов, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что с начала 2022 года администрация выявила более 430 незаконных построек. По каждому объекту были отправлены материалы в суд.