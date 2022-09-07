Таксист из Волгограда осужден за ДТП на Кубани, в котором погиб ребенок

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5 января в Славянском районе произошло смертельное ДТП. Таксист из Волгограда на Volkswagen Polo уснул за рулем и влетел в Toyota Funcargo, в котором ехали бабушка с двумя внуками. В результате ДТП 3-летняя девочка скончалась на месте, бабушка и второй ребенок были доставлены в больницу. В больницу также были доставлены пассажиры подсудимого.

- Суд рассмотрел дело Валентина Евдокимова. Ему дали 3,5 года колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В судебном заседании мужчина согласился с обвинением и признал вину. Приговор в законную силу не вступил.