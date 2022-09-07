Над морем в Сочи образовался смерч

Никто не пострадал. Фото: соцсети

В Сочи туристы сняли на видео формирование смерча. Воронка начала образовываться в море 7 сентября. К счастью, водный вихрь находился далеко от берега. Смерч не вышел на берег. Никто не пострадал. Разрушений и повреждений смерч после себя не оставил.

Однако люди, которые находились на пляже, затаили дыхание. Отдыхающие внимательно следили за вихрем, надеясь, что он не выйдет на берег.

Стоит отметить, что синоптики заранее предупреждали о формировании смерчей на участке Магри-Веселое. Спасатели просят жителей воздержаться от отдыха вблизи воды, а также усилить внимание к детям.

- Если смерч вышел на сушу, необходимо укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.