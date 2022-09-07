В Майкопе на строительство очистного комплекса дополнительно направили 286 млн рублей

В Майкопе продолжается реконструкция очистных сооружений. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Майкопе продолжается реконструкция очистных сооружений. На реализацию второго этапа строительства дополнительно направили 286 млн рублей.

- Для республиканской столицы увеличение мощностей очистного комплекса – стратегически важная задача. Майкоп активно развивается, строятся новые дома, социальные объекты, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Все это требует соответствующего инфраструктурного обеспечения.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в перспективе производительность очистных сооружений будет доведена до 200 тыс. куб. м воды в сутки. Это станет возможным благодаря вводу в эксплуатацию второго и третьего пускового комплексов.