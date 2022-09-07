Фестиваль завершится 30 сентября в Городском театре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фестиваль «Киношок» с 23 по 30 сентября пройдет в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Открытие состоится в концертном зале «Летняя эстрада». На фестивале запланированы четыре конкурсные программы - полнометражные, короткометражные, телевизионные фильмы и конкурс детских фильмов «Киномалышок».

Лучший телевизионный фильм выберут зрительским голосованием. А за победителей программы «Киномалышок» проголосуют дети во главе с актером и продюсером, сооснователем школы-студии «DЕТИКИНО» Михаилом Сафроновым.

Работы представят авторы из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Израиля, Греции и Ирана. Закрытие фестиваля запланировано на 30 сентября в Городском театре.

Напомним, «Киношок» создали в 1992 году. Новый фестиваль был нацелен на объединение кинематографистов бывших союзных республик.