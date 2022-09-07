Полиция Адыгеи за сутки выявила 310 нарушений дорожных правил

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 206 заявлений и сообщений о происшествиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 206 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 90 и Тахтамукайского района - 60.

Кроме того, за этот период задержали пять пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, было зарегистрировано девять преступлений. Семь из них удалось раскрыть.

- В Адыгее зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с одним пострадавшим, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 310 нарушении правил дорожного движения, из них 20 - допущено пешеходами.