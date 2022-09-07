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Здоровье7 сентября 2022 8:34

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 2040 человек, в том числе 196 детей

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 11 человек
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений коронавируса скончались два пациента Фото из архива КП

За сутки от осложнений коронавируса скончались два пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 2040 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели 196 детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 727 положительных результатов, в Сочи - 220, в Новороссийске – 119, в Туапсинском районе – 81, в Гулькевичском - 77, в Анапе – 64. 63 пациента прибавились в Павловском муниципалитете, 52 - в Тимашевском, 50 - в Горячем Ключе, 47 – в Динском районе, 41 - в Ейском, 39 - в Лабинском.

В Армавире заболели 38 человек, в Крымском районе - 36, в Апшеронском – 31, в Абинском и Староминском – по 26. В Кореновском муниципалитете COVID-19 подтвердился у 25 жителей, в Курганинском и Темрюкском – у 24, в Славянском - 23.

- По 21 новому пациенту в Северском, Красноармейском и Кавказском районах, 19 - в Геленджике, 18 - в Усть-Лабинском районе, 17 - в Мостовском, 14 - в Тбилисском, 12 - в Новопокровском, 11 - в Успенском, 8 - в Новокубанском. По 7 положительных результатов в Щербиновском и Ленинградском муниципалитетах, 6 - в Приморско-Ахтарском, 5 - в Калининском, 4 - в Кущевском, по 3 - в Тихорецком, Белореченском и Брюховецком, по 2 – в Каневском, Отрадненском и Крыловском, один - в Выселковском, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 11 пациентов. Два человека от осложнений коронавируса скончались.