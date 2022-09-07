На Кубани за сутки COVID-19 заболели 2040 человек, в том числе 196 детей

За сутки от осложнений коронавируса скончались два пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 2040 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели 196 детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 727 положительных результатов, в Сочи - 220, в Новороссийске – 119, в Туапсинском районе – 81, в Гулькевичском - 77, в Анапе – 64. 63 пациента прибавились в Павловском муниципалитете, 52 - в Тимашевском, 50 - в Горячем Ключе, 47 – в Динском районе, 41 - в Ейском, 39 - в Лабинском.

В Армавире заболели 38 человек, в Крымском районе - 36, в Апшеронском – 31, в Абинском и Староминском – по 26. В Кореновском муниципалитете COVID-19 подтвердился у 25 жителей, в Курганинском и Темрюкском – у 24, в Славянском - 23.

- По 21 новому пациенту в Северском, Красноармейском и Кавказском районах, 19 - в Геленджике, 18 - в Усть-Лабинском районе, 17 - в Мостовском, 14 - в Тбилисском, 12 - в Новопокровском, 11 - в Успенском, 8 - в Новокубанском. По 7 положительных результатов в Щербиновском и Ленинградском муниципалитетах, 6 - в Приморско-Ахтарском, 5 - в Калининском, 4 - в Кущевском, по 3 - в Тихорецком, Белореченском и Брюховецком, по 2 – в Каневском, Отрадненском и Крыловском, один - в Выселковском, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 11 пациентов. Два человека от осложнений коронавируса скончались.