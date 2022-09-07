Сочи занял восьмое место в рейтинге лучших мест для отдыха

Сочи занял последнее место в рейтинге. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сервис SuperJob провел исследование, какие города лучшие для отдыха. Корреспонденты опросили около 2,5 тысячи человек, которые провели свой отпуск на курортах России. Об этом сообщил РБК.

Респондентов опрашивали, опираясь на четыре основных критерия: инфраструктура, соотношение цен и качества услуг, чистота общественных мест и экология, а также отношение местных жителей к туристам.

Крым и Сочи заняли последние места в основном рейтинге. Курорты расположились на 7-м и 8-м местах из-за минимальных оценок за чистоту в общественных местах и отношение к природе. Стоит сказать, что большинство туристов отметили плохое отношение жителей к отдыхающим.

- Калининградская область и Дагестан заняли первые места в списке лучших туристических мест, - рассказали эксперты по результатам исследования.