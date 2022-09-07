Расследование завершено Фото из архива КП

На Кубани осудят четырех мошенников за махинации с муниципальной землей на 10,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 65-летний житель Краснодара организовал преступную группу. Участники создавали поддельные акты администраций округов краевого центра и других учреждений. Документы подтверждали выделение и передачу муниципальной земли в собственность.

С помощью поддельных бумаг мошенники присвоили четыре участка в Прикубанском округе на 10,4 миллиона рублей. После этого они легализовали земли через фиктивные сделки.

После раскрытия преступной схемы четырех участников отправили под домашний арест. Тем временем организатора объявили в федеральный розыск.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит максимальное наказание на срок до десяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что суд увеличил срок брачным аферисткам из Армавира, которые свели в могилу 10 мужчин. Женщины окружали заботой стариков и переписывали на себя имущество.