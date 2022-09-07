В Краснодаре три ливневых решетки оборудовали системой «Листопад»

Фото: krd.ru

В Краснодаре проводят эксперимент с ливневыми системами. На трех ливнеприемных решетках в городе установили систему «Листопад». После тестирования будет принято решение, нужно ли ставить сетки на территории всего кубанского центра.

- Осенью большое количество листвы попадает в систему наших ливневок. По итогам трехмесячного анализа будет принято решение о целесообразности применения подобных механизмов на территории краевой столицы, - цитируют в мэрии Краснодара замдиректора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Виктора Ишкова.

Новая система должна дополнительно защитить ливневки от засоров. Сетки будут собирать листву, тем самым ливневки не засоряются и продолжают стабильно работать.