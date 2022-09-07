В «Орленке» пройдут состязания на Кубок Президента РФ

Фото: ВДЦ "Орленок".

В этом году «Президентские состязания» пройдут на новом уровне: 11 мая 2022 года глава государства Владимир Путин подписал Указ о присвоении Всероссийским соревнованиям школьников «Президентские состязания» и Всероссийским спортивным играм школьников «Президентские спортивные игры» статуса соревнований на Кубок Президента Российской Федерации – он будет присуждаться командам-победителям.

Участниками всероссийского этапа «Президентских состязаний» в «Орленке» станут 1482 школьника в составе команд 7-х классов городских и сельских общеобразовательных организаций из 82 субъектов РФ, а также из Донецкой и Луганской народных республик.

Обязательные виды программы: спортивное многоборье, творческий конкурс, теоретический конкурс, эстафетный бег. Дополнительные виды программы: бадминтон, баскетбол (дисциплина «баскетбол 3х3»), волейбол (дисциплина «пляжный волейбол»), самбо, плавание, футбол (дисциплина «мини-футбол (футзал)») и шахматы.

Кроме того, в рамках состязаний состоятся дополнительные образовательные мероприятия как для детей-участников состязаний, так и для сопровождающих команды педагогов.

- Все участники состязаний в «Орленке» – победители. Они прошли серьезный отбор, ведь суммарно в школьном, муниципальном и региональном этапах «Президентских состязаний» приняли участие почти пять миллионов школьников. В «Орленке» ребят ждут яркие спортивные баталии, встречи с чемпионами, масштабные церемонии открытия и закрытия, и, конечно, общение с новыми друзьями, – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Образовательная программа состязаний дополнилась блоками по направлениям: комплексное единоборство (семинар), спортивная борьба(мастер-класс), триатлон(семинар), ЧИРспорт (мастер-класс), РОУП скиппинг (мастер-класс), скалолазание (мастер-класс).

Главным судьей всероссийского этапа соревнований выступит учитель физической культуры высшей квалификационной категории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 имени Шевченко (г. Тимашевск Краснодарского края), член Координационного совета Национальной ассоциации учителей физической культуры, кандидат педагогических наук Елена Головко.

Церемония открытия «Президентских состязаний» в «Орленке» пройдет 9 сентября, церемония награждения победителей в общекомандном зачете и церемония закрытия – 26 сентября.

Призеры будут награждены кубками, медалями и ценными призами. Всем участникам будет вручена сувенирная продукция Минпросвещения и Минспорта России. В связи с новым статусом соревнований команды-победители смогут получить гранты на развитие спортивной инфраструктуры и поощрение педагогических работников, ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта в образовательных организациях-победителях.