Людей беспокоит безопасность их данных и проблемное подключение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Адыгеи стали меньше пользоваться VPN-сервисами. Людей беспокоит безопасность их данных и проблемное подключение. Об этом в своем исследовании сообщила социальная сеть TenChat.

- Бесплатный VPN-сервис – это негарантированная услуга. Даже если пользоваться, к примеру, VPN Касперского, - рассказал директор Центра информационных технологий, доцент кафедры АГУ, кандидат технических наук Андрей Шопин. - Он платный, но и это не может давать уверенности в том, что ваша анонимность будет сохранена.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», бесплатные сервисы VPN не обеспечивают должного защищенного соединения пользователям.В интернете в открытом доступе уже оказались данные 20 млн человек. Среди них и десятки тысяч жителей из России.