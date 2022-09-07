Жительнице Кубани дали 2 года тюрьмы за мошенничество на 1 млн рублей

Женщина похитила более миллиона рублей Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор жительнице Калининского района. Женщине назначили два года колонии за мошенничество на 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Так, женщина предлагала гражданам помощь якобы в оформлении и получении субсидии на улучшение жилья. При этом она обманывала клиентов и получала деньги. Причем никакой помощи женщина не оказывала.

Всего мошенница получила более миллиона рублей.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре осудят четырех мошенников за махинации с муниципальной землей на 10,4 млн рублей. Организатор группы объявлен в розыск.