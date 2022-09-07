Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 9:42

Жительнице Кубани дали 2 года тюрьмы за мошенничество на 1 млн рублей

Приговор в законную силу не вступил
Светлана ОВДЕЙ
Женщина похитила более миллиона рублей Фото из архива КП

Женщина похитила более миллиона рублей Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор жительнице Калининского района. Женщине назначили два года колонии за мошенничество на 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Так, женщина предлагала гражданам помощь якобы в оформлении и получении субсидии на улучшение жилья. При этом она обманывала клиентов и получала деньги. Причем никакой помощи женщина не оказывала.

Всего мошенница получила более миллиона рублей.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре осудят четырех мошенников за махинации с муниципальной землей на 10,4 млн рублей. Организатор группы объявлен в розыск.