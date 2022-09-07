Жителя Адыгеи осудят за хранение крупной партии марихуаны

Во время осмотра у мужчины нашли два мешка с запрещенным веществом Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В полицию Кошехабльского района Адыгеи поступила информация о том, что у местного жителя могут храниться наркотики. Позже эти сведения подтвердились.

- Во время осмотра в принадлежащей мужчине хозяйственной постройке сыщики обнаружили тайник, в котором находились два мешка с высушенной массой растительного происхождения, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Эксперты-криминалисты изучили содержимое и вынесли заключение, что в них были марихуана и части растений конопли.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», общая масса найденного запрещенного вещества составила около 430 граммов. Уголовное дело в отношении 68-летнего местного жителя направлено на рассмотрение в суд.