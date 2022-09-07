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Общество7 сентября 2022 10:05

Россияне забронировали 25% туров на Новый год в Сочи

На зимний отдых действуют скидки
Ангелина НАЗАРЧУК
Горнолыжные курорты пользуются популярностью.

Горнолыжные курорты пользуются популярностью.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туры в Сочи на Новый год россияне раскупили уже на 25%. Стоит отметить, что на зимний отдых действуют скидки. Также доступен кешбэк до 20%.

- В настоящее время темп бронирований держится на уровне прошлого года, наибольшую активность в бронировании зимнего периода мы ожидаем в октябре. В зимнем периоде в первую очередь бронируются даты новогодних праздников, - заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

К слову, туристы больше всего интересуются именно экотуризмом. По прежнему среди россиян остаются популярными горнолыжные курорты: «Роза хутор», Курорт Красная Поляна, «Газпром».