Четырех жителей Краснодара осудят за разбой и вымогательство 5,5 млн рублей

Дело передали в суд Фото из архива КП

Четырех жителей Краснодара осудят за разбой и вымогательство 5,5 миллиона рублей. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Обвиняемые, организовав группу, зашли в чужую квартиру, заставили хозяина выйти на улицу и угнали его автомобиль Audi A-5 за 1,2 миллиона рублей. Вместе с иномаркой они забрали документы на машину. Тем временем хозяин отследил местоположение машины и забрал ее.

Обвиняемые, увидев, что машины на временной парковке нет, позвонили хозяину и потребовали, чтобы он приехал в Карасунский округ Краснодара. Здесь они встретили мужчину в подсобке, избили и под угрозой ножом сняли украшения на 270 тысяч рублей. Участники преступной группы также требовали вернуть машину и 5,5 миллиона рублей.

На время следствия всех обвиняемых арестовали.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре осудят четырех мошенников за махинации с муниципальной землей на 10,4 млн рублей. Организатор группы объявлен в розыск.