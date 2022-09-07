Полиция Сочи задержала участников драки на улице Конституции

Сотрудники полиции установили личности участников драки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи на улице Конституции 6 сентября произошла потасовка между мужчинами. Сотрудники полиции установили личности участников драки.

- Ими оказались приезжие из соседней республики и местные жители. В тот же день полицейские задержали двоих участников конфликта - жителей Сочи в возрасте 41 года и 39 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что в отношении мужчин оформили административное правонарушение по статье “Мелкое хулиганство”. К слову, полицейские продолжают искать остальных участников драки.