Два подростка из Краснодара сыграли в фильме Михаила Расходникова «Недетский дом». Премьера драмы в краевом центре состоится уже 13 сентября.

В фильме «Недетский дом» изображена история о бунте детей против жестокосердия взрослых, вдохновленная книгой психиатра Андрея Петрушина «Недетский дом» и фильмом Динары Асановой «Пацаны».

- Сюжет рассказывает о противостоянии сирот и дирекции детского дома, который вместо спасения лишь укрепил в детях ощущение брошенности. В основу сценария легли реальные события. «Недетский дом» — это понятный любому человеку фильм-вызов, заявляющий о том, что дети нашей страны в беде, их нужно спасать, надо изменить курс: от учреждений к семье, от формальности к любви, - говорится в описании кинокартины.

Сыграть в фильме удалось двум подросткам из Краснодара. 16-летний Иосиф Медведев исполнил роль героя Молчуна. Десятиклассник СОШ №76 играет на гитаре, учится в киношколе и снимается в кино с 4 лет, планирует стать режиссером-постановщиком и пробует себя в съемках веб-сериалов, занимается вокалом и танцами.

Артем Берко сыграл в фильме роль Рыжего. С 5 до 10 лет теперь второкурсник гуманитарного колледжа профессионально занимался русскими народными танцами, а в течение 5 лет - в футбольной школе «Краснодар». Артем пишет стихи к песням и выступает с вокалом на мероприятиях.

Премьера фильма в Краснодаре пройдет 13 сентября в кинотеатре «Монитор СБС» ТРК «СБС Мегамолл» в 8-м зале. Сбор гостей назначен на 16:30, а начало сеанса – в 17:00. Уточняется, что вход на показ бесплатный.

- После премьеры запланирована пресс-конференция с участием режиссера-постановщика фильма Михаила Расходникова и актерской группы, - уточнили организаторы.

В широкий российский прокат фильм выходит уже 15 сентября.