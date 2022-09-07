В своем обращении можно запросить разъяснения или выразить жалобу
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жители Адыгеи могут обратиться в жилищную инспекцию онлайн. Об этом рассказали в ЦУР.
- В своем обращении можно запросить разъяснения или выразить жалобу по любому вопросу, который вас интересует и относится к компетенции организации, - рассказали в ЦУР Адыгеи.
В жилищной инспекции ответят на запросы, связанные с несоблюдением требований проектной документации при строительстве. Прокомментируют нарушения требований при возведении объектов или начало строительства без разрешения.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», сделать это можно через интернет-портал «Госуслуги».